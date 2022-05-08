طاقم بحريني لإدارة تصفيات كأس آسيا 2023

محمد بن مسعود - الدمام - كلّف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقما تحكيميًا بحرينيًا، للمشاركة في إدارة مباريات المجموعة F من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس آسيا 2023. وتقام التصفيات خلال الفترة 8 وحتى 14 يونيو المقبل.

ويتكون الطاقم التحكيمي الدولي البحريني من حكم الساحة عمار محفوظ، والحكمين المساعدين فيصل علوي وصلاح جناحي.

وسيشارك حكامنا في إدارة مباريات المجموعة F التي ستقام بنظام التجمع في قيرغزستان، وتضم المجموعة منتخبات: ميانمار، قيرغزستان، سنغافورة، طاجيكستان. وإلى جانب حكامنا، اختار الاتحاد الآسيوي للمجموعة 3 حكام ساحة آخرين و4 حكام مساعدين آخرين، وسيشرف عليهما مراقبان اثنان للمباريات ومقيّمان اثنان للحكام.