طاقم بحريني لإدارة تصفيات كأس آسيا 2023

محمد بن مسعود - الدمام - كلّف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقما تحكيميًا بحرينيًا، للمشاركة في إدارة مباريات المجموعة F من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس آسيا 2023. وتقام التصفيات خلال الفترة 8 وحتى 14 يونيو المقبل.
ويتكون الطاقم التحكيمي الدولي البحريني من حكم الساحة عمار محفوظ، والحكمين المساعدين فيصل علوي وصلاح جناحي.
وسيشارك حكامنا في إدارة مباريات المجموعة F التي ستقام بنظام التجمع في قيرغزستان، وتضم المجموعة منتخبات: ميانمار، قيرغزستان، سنغافورة، طاجيكستان. وإلى جانب حكامنا، اختار الاتحاد الآسيوي للمجموعة 3 حكام ساحة آخرين و4 حكام مساعدين آخرين، وسيشرف عليهما مراقبان اثنان للمباريات ومقيّمان اثنان للحكام.
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