عاشور باقٍ مع الرفاع.. وجطل مع المنامة.. ومؤشرات تلمح لبقاء العسمي والسعدون

محمد بن مسعود - الدمام - مع نهاية الموسم الكروي وما نتج عنه من مستويات ونتائج بعضها كان إيجابيًا والبعض الآخر كان سلبيًا في ظل ما قدمته إدارات الأندية لهذا الفريق أو ذاك، وبالتأكيد فإن هناك مؤشرات ومعطيات يمكن من خلالها أن توضح خريطة الطريق بشأن الأجهزة الفنية وملامح تواجدها في الموسم القادم مع أنديتنا المحلية، «الأيام الرياضي» يسلط الضوء على مصير 14 مدربًا مع أنديتهم في الموسم القادم لا سيما وأن عامل الاستقرار في أنديتنا ودورينا غير موجود إلا فيما ندر من بعض الأندية وفي بعض الفترات والمواسم.

نادي الشباب هو الأول والوحيد الذي أعلن عن تجديد وبقاء مدربه الأردني إبراهيم حلمي لموسم ثانٍ بعد النجاح الكبير الذي حققه وصعود وعودة «الماروني» لدوري الأضواء من جديد بعد تحقيقه لقب دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.

من جانبه، فإن المنامة مع مدربه السوري هيثم جطل مرتبط بعقد لموسم آخر ما يجعله باقيًا في منصبه خصوصًا مع النجاح الذي حققه ودخوله كطرف منافس على لقب دوري ناصر بن حمد الممتاز مع الرفاع للجولة الأخيرة، والحال ينطبق مع المدرب الوطني علي عاشور مع الرفاع والبقاء لموسم رابع مع هذا النادي الذي حقق معه العديد من البطولات. أما الخالدية فإن بقاء مدربه الكرواتي دراغان لم يحسم لغاية الآن على الرغم من نجاحه معه في تحقيق أول لقب في تاريخ هذا النادي ويتمثل في «أغلى الكؤوس»، فيما دارت بعض الأنباء عن تجديد المحرق لمدربه عيسى السعدون على رغم ابتعاد الفريق عن منصات التتويج وابتعاده عن المنافسة.

أما الرفاع الشرقي فإن الملامح تشير إلى غموض في موقف ومصير مدربه الروماني فلورين ماتروك خصوصًا مع تراجع مستويات ونتائج الفريق هذا الموسم، ويبدو أن خوض الفريق لكأس الاتحاد الآسيوي له دور في هذا الصمت وربما يقرر النادي بعدها مصير الروماني. وكل المؤشرات والمعطيات تشير لبقاء مدرب الحالة الوطني عارف العسمي الذي نجح معه في الصعود ومن ثم تثبيت أقدام الفريق وبمستويات فنية مقنعة ونتائج جيدة وصل به الحال للمركز السادس، فيما ما زال الأهلي يدرس وضع فريقه ومدربه علي صنقور ومسألة بقائه من عدمه سيتقرر في الفترة القادمة.

بين البقاء والرحيل

ويبقى مصير المدرب الوطني محمد أيوب معلقًا لحين الانتهاء من مباريات الملحق، ولعل بقاء أيوب مع البديع مرتبط بما سيسفر عنه مصير الفريق في ظل ما قدمه منذ استلامه لمهمته مع «خيول» البديع، فيما تبدو المؤشرات الأولى لبقاء المدرب الخبير محمد الشملان مع الحد واستمراره معه في ظل النجاحات التي تحققت معه في المواسم السابقة، وأيضًا رؤية الإدارة لمرحلة جديدة من البناء وتأسيس فريق جديد.

وأخيرًا فإن استمرار المدرب المغربي رشيد الغفلاوي مع البحرين لم يحسم لغاية الآن على الرغم من نجاح المدرب بالصعود مع الفريق لدوري ناصر بن حمد بعد غياب 5 مواسم، فيما تبدو الأمور واضحة في نادي سترة ببقاء المدرب مرجان عيد واستمراره مع الفريق على الرغم من عدم الإعلان عنه رسميًا، وفي المالكية ما زال الغموض يسيطر على مصير المدرب سيد حسن عيسى وربما يتم الإعلان عن بقائه في الفترة القادمة خصوصًا إذا نجح في الصعود من بوابة الملحق، وآخر الأندية هو نادي النجمة الذي يبدو سيحافظ على مدربه إسماعيل كرامي على الرغم من هبوط الفريق معه لدوري الدرجة الثانية بهدف بناء الفريق من جديد وأيضًا التعلم من الأخطاء التي حدثت في الموسمين الماضيين.