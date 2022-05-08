«الجوازات» توضح رسوم وإجراءات إصدار الجواز الإلكتروني الجديد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

نشرت المديرية العامة للجوازات،، عددا من الأسئلة الشائعة حول جواز السفر الإلكتروني الجديد، وردت عليها من خلال إنفوجراف على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقالت “الجوازات”، إن الجواز الإلكتروني يتطلب حجز موعد عن طريق أبشر لمراجعة جوازات المنطقة.

وأضافت، أن رسوم إصدار الجواز وتجديده ما زالت كالسابق (300 ريال كل 5 سنوات، و600 ريال كل 10 سنوات).

وأوضحت “الجوازات” أن إصدار الجواز السابق يستمر بعد تدشين الجواز الإلكتروني، الذي يتميز بأعلى المواصفات الأمنية الحديثة.

وتابعت: الجواز الإلكتروني روعي فيه متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي أيكاو، ويتضمن شريحة إلكترونية بخا بيانات مشفرة لحامله، ويدعم التحقق الرقمي عبر البوابات الذكية في المنافذ العالمية.

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وأشارت أنه يمكن للمواطن طلب استبدال الجواز السابق حتى إن كان ساريا وبذلك بعد مرور 6 أشهر من إصداره.

كما أوضحت أن الجواز الإلكتروني يساعد في إنهاء إجراءات الدخول من البوابات الإلكترونية الموجودة في المنافذ العالمية بشكل أسرع أما بخصوص التأشيرات فهي مرتبطة بالاتفاقيات المبرمة بين الدول.

وأردفت “الجوازات” أن استبدال الجواز السابق بالإلكتروني غير إلزامي، مشيرة إلى أنه يتم استلامه بعد تنفيذ الخدمة خلال 3 إلى 5 أيام عمل عبر البريد