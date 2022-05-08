رفع مساحي لمواقع المياه في المناطق - #عاجل

علمت «دوت الخليج» أن وزارة البيئة والمياه و الزراعة بصدد الاستعانة بشركة متخصصة، لتنفيذ مشروع يستهدف الرفع المساحي لمواقع حقول المياه في مختلف مناطق المملكة.

الإستراتيجية

تتألف الإستراتيجية الوطنية للمياه من رؤية وأهداف وبرامج ومبادرات مصاحبة. وتهدف إستراتيجية المياه الوطنية السعودية 2030 للعمل على التصدي لجميع التحديات الرئيسية، والاستفادة من الدراسات السابقة والمستمرة، وإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي، لضمان التنمية المستدامة للموارد المائية في المملكة مع توفير خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.

الرؤية والأهداف

يتمثل بيان الرؤية في: «قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية، ويحافظ عليها، ويصون البيئة، ويوفر إمدادا آمنا وخدمات عالية الجودة والكفاءة، تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

أهداف الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030

01 ضمان الوصول المستمر إلى المياه المؤمنة في الحالات العادية وفي حالات الطوارئ

02 تحسين إدارة الطلب على المياه في جميع الاستخدامات.

03 تقديم خدمات مياه وصرف صحي عالية الجودة وموفِرة للكلفة

04 المحافظة على موارد المياه، وتحسين استخدامها مع المحافظة على البيئة المحلية

05 ضمان تنافسية قطاع المياه وإسهامه الإيجابي في الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الحوكمة الفعالة، ومشاركة القطاع الخاص، وتوطين القدرات والابتكار.

مناطق ومحافظات

01 الرياض

02 جدة

03 المدينة المنورة

04 بريدة

05 الخبر

06 أبها

07 تبوك

08 حائل

09 عرعر

10 صامطة

11 نجران

12 الباحة

13 سكاكا