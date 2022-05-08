التسول يطل من المعالم التاريخية بطيبة

وجد عدد من الوافدين الذين امتهنوا التسول طرقا جديدة بعد أن ضيقت الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة بمكافحة التسول الخناق عليهم بجميع مناطق المملكة، وظهروا من جديد يمثلون دور الناسكين وحراس المعالم الدينية، مستغلين المواقع التاريخية في المدينة المنورة للتربح والتكسب بطرق غير مشروعة.

ويلجأ المتسولون لأساليب وأنماط مختلفة ومتعددة، وفي حين مثل عدد منهم دور النساك المنقطعين للعبادة في المساجد والمعالم التاريخية، قام آخرون بتمثيل دور خدام وحراس التاريخ في المساجد الأثرية التي لا تقام بها فروض ممسكين بأدوات نظافة، يزيلون بعض آثار الكتابة منها، بينما قام آخرون بحمل أدوات بناء يوهمون الزوار بأنهم يقومون بترميم الطرق المؤدية لتلك المعالم للتخفي عن عيون الجهات الرقابية واستدرار لجيوب الزوار.

طريقة جديدة للتسول

رصدت «دوت الخليج» متسولين في منطقة المساجد السبعة التاريخية في المدينة المنورة يرتدون قمصان رثة بلا أكمام بطرق غريبة، ويتظاهرون بأنهم من النساك والزهاد ومن خدام المساجد، يستعطفون الزوار القادمين لها بطريقة جديدة للتسول والتكسب غير المشروع، ومنهم من تمثل بدور عامل النظافة ومنهم تقمص دور المرشد السياحي لإرشاد بني جلدته عن عجائب وتاريخ الموقع الذي يتمركز فيه لاقتناص جيوب الزوار.

عقوبات صارمة

بعد صدور موافقة مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء 7 صفر 1443، الموافق 14 سبتمبر 2021، على نظام مكافحة التسول الذي تضمن عقوبات صارمة بحق المتسولين للحد من هذه الظاهرة ومعالجتها، والذي أسهم في اختفاء الظاهرة في الأماكن العامة، ظهر ممتهنو التسول من جديد بطرق مبتكرة وبديلة في المواقع التاريخية، ويندسون وسط حشود الزوار، مستثمرين مواسم العبادة للتكسب وجمع الأموال عن طريق التسول.

سجن وإبعاد

ويُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده - بأي صورة كانت - على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بهما معًا.

كما يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده - بأي صورة كانت - على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معًا.

وحظر النظام التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته، حيث تلقي وزارة الداخلية القبض على المتسولين، ويتم إحالة المتسول للجهة المختصة للتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.

ويُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين - عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها - وفقًا لأحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة.

من هو المتسول؟

كل من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدًا أو عينًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت

أما ممتهن التسول فيقصد به كل من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول

عقوبات نظامية

100 ألف ريال لمن امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره

السجن

مدة لا تزيد على سنة

يُبعد غير السعودي عن المملكة بعد انتهاء عقوبته

يمنع من العودة باستثناء أداء الحج أو العمرة

تصادر جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله