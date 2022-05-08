القبض على 3 مواطنين سلبوا محلا باستخدام مركبة مسروقة

قبضت دوريات الأمن بمحافظة البكيرية على 3 مواطنين سلبوا مبلغا ماليا من محل تجاري باستخدام سيارة مسروقة تم استردادها، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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