تأهيل 1000 سيدة لتربية الأغنام

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، إنها تسعى لتأهيل 1000 سيدة لتربية الأغنام. ووفقا لمدير إدارة الإنتاج الحيواني بوزارة البيئة الدكتور العربي العميم الذي صرح بذلك لبرنامج "120" في قناة الإخبارية، فإن الوزارة تستهدف تأهيل 1000 من النساء في عالم تربية الأغنام وصناعة منتجات الثروة الحيوانية كمرحلة أولى.

وقال: "نعمل حاليا على تطوير القطاع والمبادرة عبارة عن حزمة من البرامج لمربي الثروة الحيوانية، ونستهدف 5 آلاف مربي من ضمنهم 1000 مربية، والمشروع يسمح بدخول النساء هن عنصر هام في صناعات السمن والصوف وغيرها".