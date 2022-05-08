الكشف عن السبب في انتشار التهاب الكبد بين الأطفال حول العالم

محمد بن مسعود - الدمام - كشف مسؤولون من وزارة الصحة في بريطانيا، عن سببين رئيسيين، للانتشار “المقلق” لالتهاب الكبد الحاد بين الأطفال في البلاد.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أنها تُواصل تَلَقي عشرات البلاغات عن إصابات أطفال بالتهاب الكبد الحاد لم يُحدد سببها بعد، مقدّرة عددها بنحو 230 في مختلف أنحاء العالم.

وحذر خبراء الصحة في بريطانيا مؤخرا، من أن المعيشة مع “كلب أليف”، أو تناول عقار “الباراسيتامول”، قد يؤدي إلى حالات غامضة من الالتهاب لدى الأطفال.

من ضمن 92 حالة في جميع أنحاء بريطانيا، كانت 64 حالة في الأطفال الذين كانوا من عائلات تملك كلابا أو تعرضوا للكلاب، وفقا لبيانات من وكالة الأمن الصحي في بريطانيا.