تطبيق بوابة البحرين يتصدر المركز الأول بحرينياً بفئة السفر تزامنًا مع إجازة عيد الفطر

محمد بن مسعود - الدمام - تصدر تطبيق بوابة البحرين b4bhcom والمصنف «أكبر تطبيق لفعاليات البحرين» قائمة التطبيقات المجانية على أبل ستور، محققًا المركز الأول بحرينياً بفئة السفر و المرتبة الرابعة في قائمة التطبيقات المجانية على مستوى مملكة البحرين.

وتضمّن التطبيق أبرز الأماكن الترفيهية التي تستحوذ على اهتمام زوار مملكة البحرين خلال اجازة عيد الفطر باعتباره بوابة شاملة لكافة السائحين والزوار القادمين للمملكة، حيث تم الإعلان عن أكثر من 50 فعالية نظمتها مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص خلال إجازة عيد الفطر والتي قام التطبيق بالترويج عنها لكافة الزوار.

كما شمل التطبيق على تخطيط شامل ومنظم لمئات الرحلات في مملكة البحرين، إضافةً إلى إمكانية تحديد الوجهات الرئيسية بتخطيط مسبق قبل الوصول للمملكة بما يضمن للزوار القادمين للمملكة التعرف على الأماكن السياحية و سهولة الوصول إليها.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق بوابة البحرين تم إطلاقه في العام 2021 عبر منصة أبل ستور وجوجل بلاي باسم (بوابة البحرين – b4bhcom ) ويحظى التطبيق على إقبال واسع من قبل الزوار من المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما أن الأماكن السياحية الجديدة استحوذت على أكثر الأماكن زيارة وتفضيلاً في التطبيق بما يؤكد على زيادة الإقبال على تحميل التطبيق والتفاعل الكبير الذي لاقاه خلال الفترة الأخيرة .