ميليشيا الحوثي ترتكب 126 خرقاً للهدنة الأممية خلال 48 ساعة

محمد بن مسعود - الدمام - تواصل ميليشيا الحوثي خرق الهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال، في الوقت الذي تلتزم فيه قوات الجيش والمقاومة بها وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية التي تقضي بالوقف التام لإطلاق النار.
وأوضحت قوات الجيش اليمني في تقرير لها، بأن ميليشيا الحوثي ارتكبت 126 خرقاً للهدنة خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين.
وكانت تلك الخروقات بواقع 36 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و27 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب.
بالإضافة إلى 27 خرقاً في جبهات محور تعز، و24 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة.
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