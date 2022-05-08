إنجازات جمعية الدعوة والإرشاد والتوعية بمحافظة الوجه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض استعرضت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الوجه إنجازاتها وبرامجها التي استفاد منها مايزيد عن 38500 مستفيدٍ ومستفيدةٍ خلال شهر رمضان الماضي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالجليل بكر الفقيه أن الجمعية قدمت خلال شهر رمضان مبادرات إنسانية وتوعوية, شملت توزيع أكثر من 27000 وجبةٍ رمضانية و 450 سلةً غذائيةً،وبثّ أكثر من 67 دورةً علمية وكلمة توعوية ودروسًا رمضانية على وسائل التواصل الاجتماعي استفاد منها أكثر من 10 آلاف متابع ،كما تم توزيع أكثر من 350 مصحفًا وكتابًا دينيًّا،واعتناق 28 شخصًا الإسلام، بالإضافة

إلى قيام الجمعية بالتكفل برحلة عمرة لــ100معتمرٍ.

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