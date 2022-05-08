قلادة ماكرون الذهبية.. قصة عمرها 220 عامًا

محمد بن مسعود - الدمام - خلال مراسم متواضعة في قصر الإليزية عند تنصيب إيمانويل ماكرون، السبت، بالولاية الثانية، التي تستمر 5 سنوات، تسلم الرئيس الفرنسي وسام جوقة الشرف الوطني. وتم خلال المراسم تقليد ماكرون، مثله مثل جميع الرؤساء، بوسام جوقة الشرف الوطني، وهو قطعة رمزية للغاية، حيث يعتبر جوهرة الجمهورية ويرمز إلى «استمرارية الدولة».
والوسام عبارة عن قلادة مصنوعة من الذهب الخالص تزن 952 غرامًا، وهي مقدمة على وسادة حمراء، ويتكون من 16 رابطًا، كل رابط يمثل نشاطًا رئيسيًا للمجتمع الفرنسي، ويحتوي على حرفين في الوسط (HP) وتعني «الشرف والوطن».
وبعيدًا عن كونه تمييزًا بسيطًا، فإن «قلادة وسام جوقة الشرف ليست زخرفة، ولكنها علامة على المسؤولية الكبيرة التي يحملها رئيس الجمهورية المنتخب حديثًا».
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