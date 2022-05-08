641 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي 350 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أمس السبت الموافق 7 مايو 2022، أن الفحوصات اليومية للكشف عن فيروس كورونا بلغت 4023 فحصاً، ليكون بذلك إجمالي الفحوصات التي أجرتها الصحة 9746082 فحصاً.

كما كشفت الفحوصات عن تسجيل 641 حالة قائمة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات القائمة 3903 حالات، وبلغ عدد المتعافين اليوم 350 حالة، لبيلغ إجمالي المتعافين 566702. والحالات القائمة بالمستشفى بلغت 20 حالة.. وحالة واحدة تحت العناية ، وبلغ اجمالي الوفيات 1477 حالة وفاة.