شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الأتربة والغبار بالشرقية 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ ”الخليج 365”: من المتوقع عودة الأتربة والغبار بشكل أخف مما كانت عليه خلال الأيام الماضية على معظم محافظات المنطقة الشرقية بما فيها حفر الباطن والقيصومة والنعيرية والاحساء وساحل الخليج العربي ومتوقع أن تستمر الأتربة المثارة والغبار والرياح النشطة خلال اليومين القادمين ، مع فرصة لظهور بعض تشكيلات السحب خاصة على جنوب المنطقة الشرقية تكون غائمة جزئياً