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عاجل | «منتجي الدواجن»: لا صحة لبيع بيض الدواجن بأسعار أقل في دول مجاورة

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الدمام - شريف احمد - أوضحت اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن بوجود وفرة في بيض المائدة في الأسواق، وبأن الأسواق المحلية تشهد تقارباً كبيراً في أسعاره مع دول الجوار، ووفرة في إنتاجه مع تأثر أسعاره بالأزمات العالمية.

وأشارت اللجنة إلى أن طبق البيض يتوفر حالياً في الأسواق المحلية بأسعار متفاوتة، ويُحدد سعره بناءً على أحجامه، موضحة أن ما يشاع حول تصدير منتجات البيض من المملكة إلى دول مجاورة وبيعها بأسعار أقل غير صحيح، ونُفي في وقت سابق من الشركة المنتجة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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