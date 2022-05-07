شكرا لقرائتكم خبر «مارينا اليخوت» تستقبل زوار جدة بإطلالة بحرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستقبل منطقة المارينا في نادي جدة لليخوت، زوار موسم جدة اليوم بعدد من المطاعم والمقاهي المتنوعة المطلة على الواجهة البحرية.

تتميز منطقة المارينا بإطلالتها البحرية البديعة، كأحد أكثر مناطق الموسم جمالا على الواجهة البحرية لمدينة جدة، وتنوع الخيارات فيها، وتضم عددا من التجارب العالمية من مطاعم ومقاه فاخرة، ومجموعة من المتاجر المتنوعة للأزياء والعطور والهدايا، كما تتيح للزائر فرصة تذوق تجارب المطاعم العالمية، والتسوق الفاخر من أشهر الماركات والأزياء والإكسسوارات.

ويضم النادي مرسى للسفن يصل ارتفاعه إلى 135 م، ويتسع لأكثر من 100 يخت، بالإضافة لشاطئ حصري لأعضاء نادي جدة لليخوت، وأول مارينا سياحية في المملكة، ويمكن للزائر الحجز من خلال الرابط ‏https://jeddahseason.sa/js-cdi-final/index.html?id=368.