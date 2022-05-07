الخطوط السعودية تدعم السياحة والحج والعمرة بشبكة خدمات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين أعلنت عن دعمها للسياحة وقطاعي الحج والعمرة بشبكة خدمات فريدة، أكملت الخطوط السعودية استعداداتها للمشاركة في معرض سوق السفر العربي بدبي في عامه الـ29، أحد أبرز معارض السفر الدولية، حيث من المقرر إقامته خلال الفترة من غد وحتى 12 مايو 2022م، في مركز دبي التجاري العالمي.

وتستعرض «السعودية» من خلال جناحها رقم (ME4310) في القاعة رقم 4 والمكون من 3 طوابق بمساحة 325 م2، مستجدات خدماتها ومنتجاتها في عالم الطيران وصناعة النقل الجوي إلى جانب مساهمتها الفاعلة في دعم قطاع السياحة بالمملكة وقطاعي الحج والعمرة كذلك.

وسيحظى زوار جناح «السعودية» بتجربة ثرية وفريدة من نوعها، للتعرف عن كثب على باقة الخدمات المتكاملة التي يمكن من خلالها إنهاء إجراءات السفر وإصدار التأشيرات الالكترونية (eVisa) وكذلك خدمات المواصلات والخدمات الأخرى بكل يسر وسهولة عبر المنصات الالكترونية، وخدمات برنامجي «عطلات السعودية» و»السعودية للعمرة» كذلك للراغبين في تصميم باقة سفر سياحية متكاملة أو لتأدية مناسك العمرة، بالإضافة إلى التعرف على الوجهات الداخلية التي تغطي معظم أنحاء المملكة وشبكة الرحلات الدولية التي تصل إلى 4 قارات حول العالم، كما أنه ومن خلال شراكتها مع

تحالف «سكاي تيم» العالمي فإنها تربط ضيوفها بشبكة التحالف التي تبلغ 1,036 وجهة في 170 دولة، علاوة على المعلومات الوافية التي سيطلع عليها زوار الجناح عن أسطول طائراتها الحديث والمتنامي.

ويتيح الجناح لزواره فرصة تجربة أحد أحدث مقاعد درجتي الأعمال والضيافة لطائرة «السعودية» من طراز بوينج 787 دريملاينر، حيث سيستمعون لشرح واف عما تتميز به من خصائص الراحة والرفاهية، بالإضافة إلى توفير أحدث مجموعة أطقم الاحتياجات الشخصية المهداة للضيوف المسافرين على درجة الأعمال، كما تستعرض خدمات برنامج الولاء «الفرسان» الذي يقدم لأعضائه عددا من الامتيازات والمكافآت واكتساب الأميال، ويضاف إلى ذلك سيستمتع الزوار بتذوق أطباق خاصة يعدها طهاة مهرة ضمن طاقم الخدمة التي توفرها «السعودية» والمعروفة بالطاهي الجوي على عدد من

طائراتها حول العالم.

يشار إلى أن المعرض سيشارك به عدد من القطاعات في مجال السفر والسياحة ويستقطب عددا من المهتمين والمتخصصين في هذا المجال، كما أنه سيحظى بمتابعة إعلامية واسعة، وستعقد ندوات يسلط الضوء خلالها على قطاعات الطيران والفنادق والسياحة الرياضية وسياحة التجزئة، وندوة خاصة للاستثمار في قطاع الضيافة، إلى جانب عدد من المؤتمرات والعروض التقديمية التي تهدف إلى استكشاف الجيل القادم من الاتجاهات والابتكارات للأنشطة السياحية ضمن الوجهة الواحدة.

الخطوط السعودية في المعرض







من المتوقع أن تبرم اتفاقيات لتقديم خدمات جديدة



حديث للرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي إبراهيم بن سلمان الكشي



حضور في أولى الجلسات الحوارية تحت عنوان «من الاستراتيجية إلى الواقع.. ازدهار السياحة بالمملكة»



اجتماعات ولقاءات مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالصناعة لتبادل الخبرات وتطوير الخدمات والمنتجات



طرح مبادرات لتطوير الخدمات وعرض أحدث منتجات وخدمات تكنولوجيا السفر وتحسين تجربة السفر للضيوف



شبكة الرحلات