شكرا لقرائتكم خبر طلاب المدارس والجامعات يعودون لمقاعدهم اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط بيئة دراسية آمنة ومعززة، ينتظم اليوم طلبة التعليم العام والجامعي في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها بعد قضائهم إجازة عيد الفطر المبارك، مستكملين رحلتهم التعليمية والعودة لمقاعدهم الدراسية، ومتابعة انتظام حضورهم وفق الإجراءات والبروتوكولات المعتمدة، وتفعيل الشراكة مع أولياء الأمور والأسر؛ لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه خلال الفصل الدراسي الثالث. وتتابع وزارة التعليم بشكل مستمر مع جميع إدارات ومكاتب التعليم في المحافظات والمناطق جاهزية المدارس، واستمرار الزيارات الميدانية لمسؤولي الوزارة ومديري إدارات ومكاتب التعليم للمدارس للوقوف على استعداداتها لاستقبال الطلبة وتهيئة البيئة المدرسية بالشكل المناسب. وبذلت وزارة التعليم جهودا كبيرة خلال العام الدراسي الحالي في توفير بيئة مدرسية آمنة، ومعززة للتحصيل الدراسي للطلبة، والدعم الكامل من المعلمين والمعلمات والكوادر الإدارية والإشرافية، وذلك في إطار منظومة عمل متكاملة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع، إضافة إلى أولياء الأمور ودورهم البارز في مشاركة أبنائهم وتحقيق مبدأ التكامل مع الجميع. وبذلت وزارة التعليم جهودا كبيرة خلال العام الدراسي الحالي في توفير بيئة مدرسية آمنة، ومعززة للتحصيل الدراسي للطلبة، والدعم الكامل من المعلمين والمعلمات والكوادر الإدارية والإشرافية، وذلك في إطار منظومة عمل متكاملة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع، إضافة إلى أولياء الأمور ودورهم البارز في مشاركة أبنائهم وتحقيق مبدأ التكامل مع الجميع.

كانت هذه تفاصيل خبر طلاب المدارس والجامعات يعودون لمقاعدهم اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.