شكرا لقرائتكم خبر أكبر حديقة تضم 1000 نوع من الحيوانات بـ«جدة جنغل» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستقبل منطقة «جدة جنغل» زوار موسم جدة 2022 بعد غد بعدد من المفاجآت والتجارب المشوقة، في أكبر حديقة حيونات في المملكة تمتد مساحتها إلى 600 ألف م2.

وتحتوي «جدة جنغل» على أكثر من 1000 نوع من الحيوانات البرية، من بينها حيوانات تتجاوز أعمارها الـ150 عاما، وما يزيد على 200 نوع من الطيور النادرة في منطقة مغلقة على مساحة 8 آلاف م2.

وتتيح لزوارها التفاعل مع الحيوانات في تجربة مشوقة، والاستمتاع بالألعاب المختلفة، وتجربة الغابة للمرة الأولى في الشرق الأوسط، التي تمكن الزائر من اكتشاف الغابة مرورا بمجموعة من الحيوانات البرية المستقطبة من موطنها الأصلي، وعدد من العروض الحية الأخرى.

وتشهد المنطقة التي تتميز بالطابع الأفريقي الفريد ومحاكاتها للأدغال الطبيعية؛ إقامة ورش ترفيهية للأطفال، وتوفير مناطق ألعاب ومغامرات، ومطاعم ومسرح لإقامة العروض اليومية للزوار؛ حيث تم تصميم «جدة جنغل» بألوان الأدغال الاستوائية المستوحاة من البيئة الأفريقية ليعيش الزائر تجربة لا تنسى من المتعة والترفيه في أحضان الطبيعة.