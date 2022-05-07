شكرا لقرائتكم خبر الإطاحة بـ10,842 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهمت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في ضبط 10,842 مخالفا، بمناطق المملكة خلال الفترة من 28 أبريل الماضي حتى 4 مايو الحالي. وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أمس، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة. نتائج الحملات: 1 - إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 10,842 مخالفا، منهم: 6916 مخالفا لنظام الإقامة 2918 مخالفا لنظام أمن الحدود 1008 مخالفين لنظام العمل 2 - إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 352 شخصا، منهم: 56% يمنيو الجنسية 36%إثيوبيو الجنسية 8%جنسيات أخرى - ضبط 103 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية 3 - ضبط 9 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم 4 - إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 84,915 وافدا مخالفا، منهم: 80,938 رجلا 3977 امرأة 5 - إحالة 73,585 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر إحالة 1864 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم ترحيل 8208 مخالفين

كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بـ10,842 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.