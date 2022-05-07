وزارة الحج تحذر من التعامل مع المواقع المشبوهة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت وزارة الحج والعمرة عموم الراغبين في الحج من داخل المملكة من التعامل مع أي مواقع مشبوهة تروج للحج، أو لخدمات التسجيل فيه، مؤكدة أن إعلان إجراءات التقديم من داخل المملكة؛ لحج عام 1443هـ ستعلن قريبا، عبر موقعها الرسمي. وكانت الوزارة دعت أخيرا المغادرين من ضيوف الرحمن إلى التقيد بأحجام ومواصفات أمتعة السفر في مرحلة المغادرة وضرورة التواصل مع شركات الطيران الناقلة للتأكد من المواصفات المسموح بها وكذلك الالتزام بالتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني. التصاريح الصادرة خلال رمضان: 6.7 ملايين تصريح لأداء العمره 147 ألفا لصلاة الرجال في الروضة. 116 ألفا لصلاة النساء في الروضة. المتابعة والرقابة الميدانية: 900 الزيارات الميدانية. 950 ألف استبانة لقياس الرضا. 299 مخالفة ميدانية تم رصدها.

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