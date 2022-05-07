22 جامعة سعودية تدخل تصنيف «التايمز» البريطاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قفز تصنيف الجامعات السعودية إلى 22 جامعة في التصنيف العالمي «التايمز» الخاص بتأثير التعليم العالي في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2022. وحلت جامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة الرابعة عالميا في التصنيف الكلي لأهداف الأمم المتحدة، محققة مراتب متميزة في أغلب الأهداف الـ17 بتحقيقها المرتبة الثانية عالميا في جودة التعليم.

كما جاءت جامعتا الأمير محمد بن فهد، والأميرة نورة بنت عبدالرحمن في التصنيف من 200‪-101‪ وجاء في المرتبة التي بعدها من 201 -300 خمس جامعات سعودية، كما جاء في المرتبة التالية 400‪-301‪ جامعتان، و12 جامعة سعودية أخرى موزعة على المراتب الأربعة التي تليها. وعلى مستوى الأهداف، فقد كانت جميع الجامعات السعودية الـ22 ذات تأثير في الهدف السابع عشر «الشراكة من أجل الأهداف»، وجاء بعده الهدف الرابع «جودة التعليم»، حيث كان هناك 17 جامعة سعودية ذات تأثير فيه، أبرزها جامعتا الملك عبدالعزيز -التي كانت الجامعة الثانية عالميا – والإمام عبدالرحمن بن فيصل التي حلت الخامسة عالميا.

ويُعد هذا التصنيف هاما لتقييم الجامعات وفقا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومبنيا على مؤشرات تمت معايرتها بعناية؛ لتوفير مقارنة شاملة ومتوازنة عبر أربعة مجالات واسعة، وهي البحث والإشراف والتوعية والتعليم، وبما يتناسب مع طبيعة كل هدف من الأهداف السبعة عشر.

التصنيف السعودي خلال 4 سنوات:

3 جامعات في 2019

5 جامعات في 2020

12 جامعة في 2021

22 جامعة في 2022