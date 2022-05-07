اصطفاف طلاب الحدود الشمالية الـ7 صباحا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت إدارة التعليم العام بالحدود الشمالية مواعيد بدء اليوم الدراسي بالتوقيت الصيفي ابتداء من الـ 7 من شوال الحالي لجميع مدارس المنطقة. وسيبدأ موعد الاصطفاف الصباحي لمدارس «البنين» الساعة السابعة، والحصة الأولى الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة، فيما يبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس «البنات» الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة، والحصة الأولى الساعة السابعة. وشدد تعليم الشمالية على مديري ومديرات المدارس بضرورة إشعار أولياء أمور الطلاب والطالبات بمواعيد الحضور والانصراف. وشدد تعليم الشمالية على مديري ومديرات المدارس بضرورة إشعار أولياء أمور الطلاب والطالبات بمواعيد الحضور والانصراف.

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