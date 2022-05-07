الاحتفاء بيوم الهلال الأحمر تحت شعار «كن إنسانا لطيفا»

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وأوضح المدير العام لفرع الهيئة بمنطقة تبوك نواف بن مياح العنزي أن الاحتفاء سيضم العديد من الفعاليات التوعوية الهادفة إلى إرساء مفهوم العمل الإسعافي، مبيننا أن المشاركة في هذه المناسبة تهدف إلى نشر الوعي لدى جميع أفراد المجتمع، واكتساب مهارات الإسعافات الأولية وأهميتها في تعزيز الاستجابة الإنسانية، داعيا بهذه المناسبة الجميع إلى التسجيل في البرنامج التدريبي «سفير الحياة» للإسعافات الأولية عن طريق موقع الهيئة الالكتروني للاستفادة من الدورات التدريبية المقدمة للمجتمع للإسهام في حماية الأرواح.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت شعار «كن انسانا لطيفا»، يحتفي فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك اليوم بفعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر السعودي بمجمع بارك مول التجاري والممشى الخاص بمتنزه الأمير فهد بن سلطان، كما سيقيم فرع الهيئة بالمنطقة والمحافظات التابعة العديد من الأنشطة والبرامج ذات الصلة.وأوضح المدير العام لفرع الهيئة بمنطقة تبوك نواف بن مياح العنزي أن الاحتفاء سيضم العديد من الفعاليات التوعوية الهادفة إلى إرساء مفهوم العمل الإسعافي، مبيننا أن المشاركة في هذه المناسبة تهدف إلى نشر الوعي لدى جميع أفراد المجتمع، واكتساب مهارات الإسعافات الأولية وأهميتها في تعزيز الاستجابة الإنسانية، داعيا بهذه المناسبة الجميع إلى التسجيل في البرنامج التدريبي «سفير الحياة» للإسعافات الأولية عن طريق موقع الهيئة الالكتروني للاستفادة من الدورات التدريبية المقدمة للمجتمع للإسهام في حماية الأرواح.

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