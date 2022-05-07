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خبراء 23 دولة يضعون «خارطة طريق» لتطوير التعليم

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- بواسطة أيمن الوشواش - بهدف استعراض الفرص المتاحة لتطوير التعليم ومحفزات الاستثمار فيه، وكذلك التعريف بالحلول المساهمة في تجاوز الأزمات والتحديات، تنظم وزارة التعليم اليوم ولمدة 4 أيام «المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم» في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة وزراء وخبراء تعليم وأكثر من 262 جامعة عالمية ومحلية وجهات تعليمية دولية من 23 دولة حول العالم.

ويأتي المؤتمر بعنوان «التعليم في مواجهة الأزمات: الفرص والتحديات»، امتدادا لجهود وزارة التعليم المتواصلة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء الإنسان، والمساهمة في تنمية المجتمع وتعزيز الشراكة مع أفراده ومؤسساته، إضافة إلى بناء الشراكات ومد جسور التواصل مع أكبر المؤسسات التعليمية حول العالم، وذلك بدعم من القيادة الرشيدة حفظها الله.

وأكدت وزارة التعليم أنها تتطلع إلى أن يكون المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم واحدا من أبرز الفعاليات التعليمية المتخصصة، التي تمثل إطارا عالميا للتواصل وتبادل الخبرات وفق أفضل الممارسات العالمية، وإثراؤها بتجارب الدول المتقدمة، مشيرة إلى أهمية العمل على تحقيق أهداف المعرض والمؤتمر، وفق الأطر العامة التي تسهم في تطوير منظومة التعليم، والوصول إلى وضع خارطة طريق واضحة للتعامل مع التحديات والأزمات التي تواجه التعليم، وخلق بيئة تعليمية تتجاوز الحدود إلى آفاق جديدة من التعاون العالمي، لتحقيق هدف مشترك واحد هو بناء إنسان المستقبل.

ومن المتوقع أن يشارك ويزور المؤتمر والمعرض أكثر من 100 ألف زائر، علما أن المعرض يعد قناة اتصال فاعلة بين الإدارات والمؤسسات التعليمية والثقافية السعودية ومثيلاتها العالمية، ويستهدف التفاعل المباشر مع شريحة واسعة من الزوار من مختصين وأساتذة وطلاب وشركات ومؤسسات تخدم قطاع التعليم.

أرقام من المعرض

23 عدد الدول المشاركة

262 عدد الجهات المشاركة

110 عدد العارضين المحليين

152 عدد العارضين الدوليين

11 عدد الجلسات

180 عدد المتحدثين

131 عدد ورش العمل

72 اتفاقية دولية ومحلية

54 جامعة أمريكية مشاركة

50 جامعة بريطانية مشاركة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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