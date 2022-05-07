5 منافع تأمينية للمرأة في حال عدم صرف الدفعة الواحدة

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من جهة أخرى جددت المؤسسة حرصها على الاهتمام بمجال السلامة والصحة المهنية للعاملين وتقديم التعويضات المالية وغيرها من المنافع حال الإصابة عبر فرع الأخطار المهنية. وقالت إنها حريصة على سلامة العاملين ومن هم تحت مظلتها في تقديم تعويضات أخطار العمل وتعزيز السلامة والصحة المهنية وذلك من خلال التالي:





السلامة والصحة المهنية: الاهتمام بالحفاظ على سلامة وصحة الإنسان والمنشآت بتوفير بيئات عمل آمنة وخالية من مسببات الحوادث أو الإصابة أو الأمراض المهنية.



فرع الأخطار المهنية: يغطي نظام الأخطار المهنية إصابات العمل المهنية ويكفل تقديم العناية الطبية والأجهزة التعويضية للمصابين إلى جانب البدلات والتعويضات.



المنافع الخمس



معاش تقاعدي عند بلوغ الستين.



الحصول على معاش التقاعد المبكر.



صرف معاش عند حدوث عجز غير مهني.



صرف معاش لأفراد العائلة في حالة الوفاة.



ضم المدد في حال الانتقال لعمل حكومي.



السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 5 منافع تأمينية تحصل عليها المرأة المشتركة في حال عدم صرفها لمستحقات الدفعة الواحدة، منها الحصول على معاش تقاعدي عند بلوغ سن الستين، إلى جانب ضم المدد عند الانتقال إلى العمل الحكومي.من جهة أخرى جددت المؤسسة حرصها على الاهتمام بمجال السلامة والصحة المهنية للعاملين وتقديم التعويضات المالية وغيرها من المنافع حال الإصابة عبر فرع الأخطار المهنية. وقالت إنها حريصة على سلامة العاملين ومن هم تحت مظلتها في تقديم تعويضات أخطار العمل وتعزيز السلامة والصحة المهنية وذلك من خلال التالي:

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