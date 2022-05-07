الإطاحة بمواطن وثق تعاطيه مخدرات على مواقع التواصل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم السبت، القبض على مواطن بمنطقة الرياض، لتوثيقه وتعاطيه وحيازته مواد مخدرة وممنوعات، ونشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي
وقالت مديرية مكافحة المخدرات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
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