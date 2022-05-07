إعادة الخدمة إلى جميع المشتركين المتأثرين بانقطاع الكهرباء في الأحساء

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم، أن فرق الصيانة أعادا الخدمة إلى جميع المشتركين المتأثرين بانقطاع الكهرباء في الأحساء.
وكانت الكهرباء انقطعت؛ نتيجة العواصف والرياح الشديدة التي شهدتها المحافظة، حسبما أكدت الإخبارية في خبر عاجل.
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