محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أوضحت اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن بوجود وفرة في بيض المائدة في الأسواق، وبأن الأسواق المحلية تشهد تقارباً كبيراً في أسعاره مع دول الجوار، ووفرة في إنتاجه مع تأثر أسعاره بالأزمات العالمية.

وأشارت اللجنة إلى أن طبق البيض يتوفر حالياً في الأسواق المحلية بأسعار متفاوتة، ويُحدد سعره بناءً على أحجامه، موضحة أن ما يشاع حول تصدير منتجات البيض من المملكة إلى دول مجاورة وبيعها بأسعار أقل غير صحيح، ونُفي في وقت سابق من الشركة المنتجة.

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة منتجي الدواجن: لا صحة لبيع بيض الدواجن بأسعار أقل في دول مجاورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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