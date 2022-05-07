ضبط (18,435) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمحافظة فيفا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض ضبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان مواطنًا بحوزته (18,435) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمحافظة فيفا، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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