وزير الصحة الأوكراني: مقتل 10 أطباء وتدمير 40 مستشفى منذ بداية الحرب

محمد بن مسعود - الدمام - أكد وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو، مقتل 10 أطباء وتدمير 40 مستشفى وتضرر 500 مؤسسة طبية منذ بداية الحرب.

وقال وزير الصحة الأوكراني، إن روسيا تنتهك جميع الاتفاقيات والقانون الدولي وتستخدم أسلحة محظورة تخلف دمارا واسعا.

فيما طالبت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، بوقف الهجمات على المنشآت الطبية في أوكرانيا، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

وحضت منظمة الصحة العالمية تحض روسيا على وقف الحرب في أوكرانيا، مشيرة إلي أنها تحققت من 200 هجوم على منشآت طبية منذ بدء حرب أوكرانيا.

ولفتت إلي أنها دعمت أكثر من 50 طاقما طبيا للطوارئ في أوكرانيا ودول الجوار.