اخبار الخليج – «المباحث»: القبض على آسيويين يقومان بسرقة أسطوانات الغاز بإستخدام سيارات مسروقة

محمد بن مسعود - الدمام - صرحت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأن إدارة المباحث الجنائية وفي إطار سعيها لحفظ النظام ومكافحة الجريمة تمكنت من القبض على آسيويين اعمارهما(36و39 عاما) قاما بسرقة أسطوانات غاز بإستخدام سيارات مسروقة.

وأوضحت الإدارة إلى أنه فور ورود معلومات بهذا الشأن تم إجراء عمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن القبض على المتهمين وضبط السيارات المسروقة ، حيث تبين أنهما متورطان في أكثر من 20 قضية أخرى .

واشارت الإدارة إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وجاري أتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة تمهيدا لإحالة القضية للنيابة العامة.