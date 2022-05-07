محمد بن مسعود - الدمام - صرحت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأن إدارة المباحث الجنائية وفي إطار سعيها لحفظ النظام ومكافحة الجريمة تمكنت من القبض على آسيويين اعمارهما(36و39 عاما) قاما بسرقة أسطوانات غاز بإستخدام سيارات مسروقة.
وأوضحت الإدارة إلى أنه فور ورود معلومات بهذا الشأن تم إجراء عمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن القبض على المتهمين وضبط السيارات المسروقة ، حيث تبين أنهما متورطان في أكثر من 20 قضية أخرى .
واشارت الإدارة إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وجاري أتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة تمهيدا لإحالة القضية للنيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «المباحث»: القبض على آسيويين يقومان بسرقة أسطوانات الغاز بإستخدام سيارات مسروقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.