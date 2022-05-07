شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: إعادة الخدمة للمتأثرين بانقطاع التيار في الأحساء نتيجة العواصف والرياح الشديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقالت «السعودية للكهرباء»، في بيان صادر عنها، إنه فور حدوث الانقطاع، تمكنت من إعادة الخدمة من خلال المصادر البديلة بسرعة قياسية إلى جميع المشتركين المتأثرين.

كما باشرت الفرق المختصة، بالتعاون مع المرور وأمانة الأحساء والدفاع المدني، إزالة الأعمدة المتضررة وعملت على توفير أعمدة بديلة وزراعتها وتركيب المواصلات وتأمين خطوط نقل الطاقة.

وأكدت الشركة، أنها تعمل على تكثيف أعمال الصيانة الدورية، وتوفير البدائل الاحتياطية للتعامل مستقبلا مع مثل هذه الظروف، حرصا منها على تعزيز موثوقية الشبكة والخدمات المقدمة للمشتركين إضافة إلى تنفيذ مشاريع في المنطقة، لتعزيز قدرات شبكات التوزيع وسعات شبكات ومحطات نقل الكهرباء وإحلال الشبكات المتقادمة وتحويل الشبكات الهوائية إلى أرضية.

ودعت "السعودية للكهرباء"، جميع المشتركين في كل مناطق المملكة، إلى الإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بالانقطاعات على مركز البلاغات ۹۳۳، أو على حساب العناية بالمشتركين.