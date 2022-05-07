محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أنه وفقاً لمقتضيات المرحلة الحالية وما وصلت إليه مسارات التصدي لفيروس كورونا، فإنه سيتم تحديث التقرير اليومي لفيروس كورونا بما يتناسب مع الوضع الحالي، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022، حيث سيتضمن التقرير المحدث إحصائيات لعدد الحالات القائمة بالمستشفى وعدد الحالات في العناية المركز فقط.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «الصحة» تعلن عن تحديث التقرير اليومي لفيروس كورونا بدءًا من يوم الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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