الهلال يتغلَّبُ على ضمك برباعية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نجحَ فريق الهلال، في تحقيق الفوز على نظيره ضمك بأربعة أهداف مقابل هدفين ،في مباراة جمعت بينهما اليوم على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، ضمن مباريات الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقّدم ضمك في الدقيقة الثانية عن طريق إيمليانو زيلايا، من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل الهلال من تسديدة مصعب الجوير في الدقيقة 36، لكن الهلال استقبل سريعًا، هدفًا ثانيًا، بواسطة النجم منصور حمزي في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، قلب الهلال الطاولة على ضمك، بهدفين عن طريق كل من؛ البرازيلي ماثيوس بيريرا،والمالي موسى ماريجا في الدقيقتين 75 و80، ليختتم النجم النيجيري أوديون إيجالو أهداف الهلال، عندما سجل في الدقيقة 90+2.

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وبهذه النتيجة عاد الهلال إلى وصافة الترتيب بـ 52 نقطة، فيما تجمَّد رصيد ضمك عند 42 نقطة في المركز الخامس.