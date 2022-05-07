بث مباشر.. مباراة ليفربول وتوتنهام

محمد بن مسعود - الدمام - يستضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره توتنهام على ملعب أنفيلد في الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الحالي

مباراة ليفربول وتوتنهام

ويواصل ليفربول رحلة مطاردة مانشستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 82 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويدخل ليفربول في المركز الثاني برصيد 82 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي متصدر المسابقة، حيث يسعى “الريدز” إلى الفوز من أجل مواصلة المنافسة على اللقب.

مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر

في المقابل، يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن آرسنال صاحب المركز الرابع (آخر مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا).

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر – ترينت ألكسندر أرنولد – كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرتسون – فابينيو – جوردان هندرسون – تياجو ألكانتارا – لويس دياز – محمد صلاح – ساديو ماني.تشكيل توتنهام: هوجو لوريس – إيمرسون – كريستيان روميرو – إريك داير – بن دافيس – ريان سيسيجنون – رودريجو بنتناكور – بيير-إيميل هويبيرج – ديان كولوسيفسكي – سون هيونج مين – هاري كين.