اخبار الرياضه السعوديه الحزم ينتفض بثلاثية في الفيحاء

محمد بن مسعود - الدمام - حقق الحزم فوزاً قوياً على ضيفه الفيحاء بـ3 أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن لقاءات الجولة الـ26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وجاءت أهداف الحزم عن طريق؛ ذعار العتيبي (د:17)، نوفل الزرهوني (د:59)، لوكا ستونوفيتش (ركلة جزاء 90+6)، فيما جاء هدف الفيحاء الوحيد عن طريق: ألكسندر ترايكوفسكي (د:45+1). وبهذه النتيجة يحقق الحزم فوزه الرابع ويصل للنقطة 17 في المركز الـ16 (الأخير)، فيما تلقى الفيحاء الخسارة التاسعة وتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز السادس.

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