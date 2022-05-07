اخبار الخليج – البحرين تدين الهجوم الإرهابي الجبان غرب سيناء في مصر

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬

أدانت‭ ‬وزارة‭ ‬خارجية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشدة‭ ‬الهجوم‭ ‬الإرهابي‭ ‬الجبان‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬نقطة‭ ‬رفع‭ ‬مياه‭ ‬غرب‭ ‬سيناء‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬وإصابة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أبطال‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬المصرية،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيها‭ ‬ومواساتها‭ ‬للحكومة‭ ‬والشعب‭ ‬المصري‭ ‬الشقيق‭ ‬ولأهالي‭ ‬وذوي‭ ‬الشهداء‭ ‬وتمنياتها‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬لجميع‭ ‬المصابين‭.‬

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وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬تضامن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬ضد‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وتأييدها‭ ‬التام‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬تتخذه‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التنظيمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬المتطرفة،‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬أمنها‭ ‬واستقرارها‭ ‬وسلامة‭ ‬مواطنيها‭ ‬والمقيمين‭ ‬على‭ ‬أراضيها،‭ ‬ومواصلة‭ ‬مسيرتها‭ ‬التنموية‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬الأمان‭ ‬والرخاء‭ ‬والازدهار‭.‬

وعبَّرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتقديرها‭ ‬لتضحيات‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬المصرية‭ ‬الباسلة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬أمن‭ ‬مصر‭ ‬واستقرارها‭ ‬وصون‭ ‬مكتسباتها‭ ‬التنموية‭ ‬والحضارية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وتثمينها‭ ‬لمواقفها‭ ‬التاريخية‭ ‬المشرفة‭ ‬في‭ ‬الذود‭ ‬عن‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬العربي،‭ ‬وردع‭ ‬التدخلات‭ ‬الخارجية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬المنطقة‭ ‬وشعوبها‭ ‬الشقيقة‭.‬

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وجددت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬والرافض‭ ‬لجرائم‭ ‬العنف‭ ‬والتطرف‭ ‬والإرهاب‭ ‬بجميع‭ ‬صورها‭ ‬وأشكالها‭ ‬ومهما‭ ‬كانت‭ ‬دوافعها‭ ‬أو‭ ‬مبرراتها،‭ ‬داعية‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تكاتف‭ ‬جهود‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬الخطيرة،‭ ‬واجتثاثها‭ ‬من‭ ‬جذورها‭ ‬الفكرية‭ ‬والمالية‭ ‬والتنظيمية‭.‬