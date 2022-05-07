محمد بن مسعود - الدمام - تعقيباً‭ ‬على‭ ‬مقطع‭ ‬مصور‭ .. ‬شرطة‭ ‬العاصمة‭ ‬تباشر‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬بلاغا‭ ‬يفيد‭ ‬بتورط‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬مشاجرة‭ ‬بأحد‭ ‬الأحياء‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭.‬

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «الداخلية»: تورط عدد من الأشخاص في مشاجرة بأحد الأحياء في مدينة عيسى.. و«شرطة العاصمة» تباشر الإجراءات القانونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.