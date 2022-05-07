الكويت تدينُ الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه بقناة السويس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
دانت دولة الكويت الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس في مصر؛وأدَّى إلى مقتل وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية – في بيان اليوم- تضامن دولة الكويت مع مصر وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات؛للحفاظ على أمنها واستقرارها،ودعم جهودها في التصدي إلى التطرف والإرهاب.
وأعربت عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي القتلى،وإلى مصر قيادةً وحكومةً وشعباً،وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
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