بريطانيا تسجل 11,581 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس سجّلت بريطانيا 11 ألفا و581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19 “, و234 وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية . وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز اليوم السبت أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 22 مليونا و292 ألفا و77 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 176 ألفا و860 حالة . أخبار قد تهمك

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