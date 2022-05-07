محمد بن مسعود - الدمام - يلتقي كلا من الطائي والرئد، بعد قليل ضمن الجولة السادسة والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان على ستاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.

بث مباشر.. مباراة الطائي والرائد

يتطلع الفريقيان إلى الخروج من المباراة بالنقاط الثلاثة لتعزيز فرصهما في جدول ترتيب الدوري السعودي واستمرار تواجدهم بين الكبار.

ويخوض فريق الطائي لقاء اليوم قادما من تعادل مع الشباب في الأسبوع الماضي واستغل الفريق فترة توقف المسابقة وخاض الفريق مباراتين وديتين أمام الباطن وتعادل بهدف لمثله والأهلي وفاز بهدفين مقابل هدف ويمني النفس بتحقيق الفوز والخروج بالعلامة الكاملة.

مباراة الطائي والرائد بث مباشر

أما الرائد فكان قد خسر من الباطن في الاختبار الرسمي الأخير له قبل تعلق المسابقة، فريق الرائد سيخوض لقاء اليوم باحثا عن العلامة الكاملة حيث خاض 3 مباريات ودية أمام الحزم وفاز بهدفين دون رد والباطن وفاز بهدف دون رد والخلود وفاز بهدف دون رد، الرائد سيخوض مواجهة الطائي بتوازن بين الدفاع والهجوم مع الاعتماد على المرتدات لحصد العلامة الكاملة من اللقاء.

فريق الرائد يتواجد في المركز العاشر بجدول تريتب الدوري برصيد 29 نقطة بعدما فاز في 8 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر في 12 لقاء، وأحرز الفريق 29 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا، بينما فريق الطائي يتواجد في المركز الثاني عشر برصيد 27نقطة حصدهم من الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3 لقاءان وخسر في 14 لقاء وأحرز الفريق 25هدفا وتلقت شباكه 41 هدفا.