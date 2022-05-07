اخبار الخليج – افتتاح أول مواقف السيارات متعددة الطوابق ضمن مسار اللؤلؤ غداً الأحد

محمد بن مسعود - الدمام - تدشّن هيئة البحرين للثقافة والآثار أحدث مشاريعها ضمن موقع مسار اللؤلؤ المسجّل على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو، وهيالمواقف متعددة الطوابق، وذلك غداً الأحد الموافق 8 مايو 2022م في مدينة المحرّق.

وتعد هذه المواقف واحدة من أصل 4 مواقف ستكون ضمن المشروع وهي من تصميم شركة كريستيان كيريز بالتعاون مع أرسينالسللهندسة ومن تنفيذ مقاول البناء الرئيسي شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده. ومن المقرر الانتهاء من تشييد المواقف الثلاثة المتبقية مابين نهاية عام 2022م وبداية عام 2023م.

ويهدف هذا الجزء من المشروع إلى توفير مواقف سيارات لسكّان المدينة وزوّار موقع مشار اللؤلؤ على حد سواء وستعزز البنية التحتيةللمحرّق كونها تعد أماكن عامة. وتتميّز المواقف بتصميم هندسي فريد وستضيف للمحرّق مساحات جديدة تزيد من رونق نسيجها العمراني. وعمد مهندسو المشروع على تصميم كل طابق من المواقف الجديدة بشكل متميّز كما وتم التركيز على عنصر التواصل في التصميم بحيثتتماهى أرضية كل طابق مع المنحدرات الواصلة بينها لتعكس المواقف المقومات الحضارية والتراث العريق الذي يتضمنه موقع مسار اللؤلؤ.

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