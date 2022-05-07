محمد بن مسعود - الدمام - بث مباشر مباراة الحزم والفيحاء.. يلتقي بعد قليل فريق الفيحاء، الحزم والذي ضمن الخروج من دوري المحترفين ولكن يأمل في تحقيق فوزاً يرضي به جماهيره بعد تحقيقه لنتائج مخيبة لآمال الجميع في هذا الموسم.
يدخل فريق الفيحاء هذا اللقاء وعينه على الثلاث نقاط حتى يعزز مركزه وإسعاد جماهيره التي تطالب اللاعبين دائما بتحقيق الفوز.بث مباشر.. مباراة الحزم والفيحاء
تتنظر جماهير فريق الحزم والفيحاء مباراة فريقيهما اليوم التي تقام على ملعب الحزم، ويأمل فريق الحزم في تحقيق فوز يمنحه أملا في الاستمرار في الدوري.
وتعد هذه المباراة هي الثانية بين فريق الحزم والفيحاء في هذا الموسم وقد انتهت المباراة الأولى بينهما بانتصار فريق الفيحاء بهدف وحيد.الفيحاء بث مباشر
وتعتبر المباراة والمباريات المتبقية لفريق الحزم حياة أو موت إذا كان يريد البقاء في دوري المحترفين.
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ويدير مباراة الحزم والفيحاء فيصل البلوي حكم ساحة، يعاونه كل من سعيد آل مهدي وبدر الشمراني وسلطان العكيري حكمًا رابعًا، ممدوح الشهدان، حكمًا للفيديو سامي العرفج مساعدًا لحكم الفيديو.
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