بث مباشر.. مباراة الهلال وضمك

محمد بن مسعود - الدمام - يحل نادي الهلال ضيفًا على نظيره ضمك في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

مباراة الهلال وضمك

الزعيم سقط في المباراة المؤجلة من الجولة 19 أمام الفيحاء بهدف نظيف ويتطلع للفوز لتخفيف جراحه.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر ولديه مباراة مؤجلة، أما ضمك فيقع في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

الهلال وضمك بث مباشر

ويبحث الهلال عن تأمين الوصافة والتمسك ببقية الأمل في منافسة الاتحاد المتقدم 11 نقطة في سباق اللقب اللقب رغم الخسارة الأخيرة من الفيحاء 0-1، في حين يبحث ضمك عن مواصلة البحث عن حجز مركز في مربع المقدمة كأفضل انجاز في تاريخ مشاركاته في الدوري.

الهلال مباشر

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أن اللقاء سيديره الحكم شكري الحنفوش مباراة ضمك مع الهلال، ومعه محمد العبكير وعبدالرحيم الشمري (مساعدان)، ومحمد القرني (حكم رابع)، بينما يتولى تقنية الفيديو الحكم عبدالله الحربي ويعاونه حسن آل سلام.