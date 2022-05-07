الجيش المصري : استشهاد ضابط و10 جنود ومحاصرة عناصر تكفيرية خلال هجوم إرهابي في سيناء

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الجيش المصري، عن إحباط هجوم إرهابى على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة وفي التفاصيل ، قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الإشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة مما أسفر عن إستشهاد ضابط و 10 جندى ، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء . وأكدت القوات المسلحة على إستمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره. أخبار قد تهمك

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