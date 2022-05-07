اخبار دوليه – للمرة الثانية خلال أسبوع.. مسيرات أميركية تستهدف مواقع ميليشيات إيران في سوريا

محمد بن مسعود - الدمام - دوت انفجارات عدة صباح اليوم السبت مدينة دير الزور ومحيطها الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات التابعة لإيران، ناجمة عن استهداف جوي جديد لمواقع الميليشيات التابعة لإيران في منطقة «حويجة كاطع» و»الجسر الجديد الترابي»، دون معلومات عن الخسائر البشرية والمادية إلى الآن.

وفيما لم يعلن عن هوية الطائرات التي استهدفت المنطقة، وهو ثاني استهداف خلال أقل من أسبوع، أفادت مصادر «قناتي والحدث» في سوريا أن الغارة على مواقع ميليشيات إيران بدير الزور نفذتها مسيرات أميركية.

طائرات حربية مجهولة

وكان المرصد السوري أشار مطلع الشهر الجديد، إلى أن طائرات حربية مجهولة، شنت غارات استهدفت نقاطا عسكرية للميليشيات الإيرانية في بادية العشارة بريف دير الزور، حيث دوى 5 انفجارات على الأقل نتيجة الغارات الجوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة. وفي 6 يناير، استهدفت طائرات مسيرة «مجهولة»، موقعاً عسكرياً في منطقة التبني وبادية المسر بريف دير الزور الغربي.

وفي 4 يناير، سمع دوي انفجارات عنيفة في مناطق نفوذ الميليشيات التابعة لإيران بريف دير الزور الشرقي، ضمن منطقة غرب الفرات، ناجمة عن قصف من طائرات مسيّرة مجهولة الهوية، طال مواقع تتحصن بها ميليشيات موالية لإيران في محيط مزارع «مزار عين علي» الواقعة على أطراف مدينة القورية ضمن بادية العشارة ببادية دير الزور الشرقية.