مختص في الموارد البشرية‬⁩ : 5 آلاف ريال للأجور غير كافية لهذا السبب

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – stc البحرين تحصد جائزة «الابتكار التكنولوجي المتميز» لشبكة G5 الافتراضية الخاصة في حفل توزيع جوائز المجلة المالية العالمية

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