بث مباشر.. مباراة تشيلسي وولفرهامبتون

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق بعد قليل مباراة تشيلسي وولفرهامبتون، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة 36، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم المناطق بثا مباشرا لـ مباراة تشيلسي وولفرهامبتون:

ويحاول فريق تشيلسي اقتناص النقاط الثلاث كاملةً ليتمكن من التمسك بموقعه في جدول ترتيب البريميرليج، والذى سيمنحه بطاقة العبور الذهبية لـ بطولة دوري أبطال أوروبا بموسمها المقبل.

مباراة تشيلسي وولفرهامبتون بث مباشر

وعلى الجانب الآخر سيحاول وولفرهامبتون تعويض الجماهير عن الهزيمة الماضية أمام فريق برايتون بثلاثية نظيفة.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة، جمعها من 34 لقاء، بعدما فاز في 19 مباراة، وتعادل في 9، وهزم في 6 مواجهات.

ويقع فريق ولفرهامبتون في المركز الثامن برصيد 49 نقطة، حصدها من 34 مباراة، بعدما انتصر في 15 لقاء، وتعادل في 4، وهزم في 15 مواجهة.

تشيلسي مباشر

ومن المتوقع أن يدخل تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي: حارس المرمى: إدوارد ميندي/ خط الدفاع: أزبيليكويتا، تياجو سيلفا، روديجير، رييس جيمس/ خط الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي، ماركوس ألونسو/ خط الهجوم: كاين هافيرتز، تيمو فيرنر، ماسون ماونت.