أول دولة تعلن وقف رحلاتها الجوية بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت شركات الطيران في نيجيريا، بيانًا مشتركًا تؤكد فيه انتهاء رحلاتها الجوية اعتبارا من 9 مايو حتى إشعار آخر بسبب ارتفاع تكاليف وقود الطائرات.
ونقلت صحيفة “فانغارد” عن البيان: “يرغب مشغلو الخطوط الجوية النيجيرية (AON) في إبلاغ الجمهور بأسف أن شركات الطيران الأعضاء ستوقف عملياتها على الصعيد الوطني اعتبارا من يوم الإثنين 9 مايو 2022 وحتى إشعار آخر”.
وأضاف البيان أنه على الرغم من جهود الحكومة، تستمر أسعار وقود الطائرات في الارتفاع، مما يقوض “استدامة العمليات والجدوى المالية لشركات الطيران”.
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وقد أُوصي المسافرون بمراجعة مسارات رحلاتهم لتجنب الاختناقات في المطارات النيجيرية.
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